"Сгорел как пластиковый стаканчик, люди погибли моментально". Страшная история от пассажира сгоревшего SSJ

Один из пассажиров трагического рейса Москва - Мурманск рассказал о пожаре в самолете, которому он стал свидетелем. Подборку постов пассажира с места 12А приводит канал 112. По его словам, самолет вспыхнул моментально, видимости в салоне не было и большая часть людей погибла очень быстро.

"По поводу скорости горения самолёта, я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта. По выживанию - там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно. Полнолицевых масок в самолёте не было или их не могли найти", - отмечает пассажир.

По его словам, в момент приземления не было сильного удара, поэтому он считает, что нельзя говорить о части пассажиров, потерявших сознание при жесткой посадке. "Кто-то писал, что, возможно, люди были не пристёгнуты и вырубились от удара - не было такого удара. Все было терпимо. Да и не думаю, что ремни в самолёте не дают биться головой об сидушку", - пишет очевидец.

Он дает несколько пояснений по основным версиям причины масштабности трагедии:

- Люди с чемоданами - это бизнес класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали.

- Давки не было. Одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули.

- После 12 ряда почти никто не выжил - если вы заметили трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было, то там было пекло. Большая часть погибла моментально.

- Маски кислорода не выкинуло. На правую сторону от силы 3-4 штуки.

- МЧС приехало быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого.

- Учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой, едой и даже была водка. Правда одна бутылка, но хоть что-то

По словам мужчины, в самолёт действительно ударила молния.

"Я сидел на крыле, левая сторона. Удар однозначно был - я пялится на облака, как раз залетели в тучу. Молния была видна, звука я не слышал. Вспышка на правом крыле - поползли типа разрядов и все. Упала тяга (возможно это пилот приглушил), вентиляция не работала. После удара молнии, когда вышли из облака, бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернутся в связи технической необходимостью/ неполадками/ технической причиной. Точно не помню. После этого других объявлений по громкой связи не было. Заход на посадку был один. После скачка (при ударе о полосу, - прим.) рассыпалась левая сторона крыла - начался пожар. Возможно с другой было так же, я не смотрел. После первого удара женщины начали кричать на ультразвуке. Нечего пояснять, ор стоял, орали все. В таком окружении, смешанном со скрежетом самолёта, ничего не разобрать. Кто что говорил, какие команды и были ли они. Ещё раз, давки не было. Проход загородила женщина, ее сразу подняли и вышли. Меня в спину никто не толкал. По мне никто не бегал. Последнюю часть пути я выползал - нечем было дышать. Дорога была свободна. Я был в самолёте до последнего, кого можно вытаскивали. Жар у меня только по верху, сначала шел вприсядку, когда понял что теряю сознание пополз. Ожогов нет. Видимости на уровне моей головы к моменту, когда я вылез со своего места уже не было. Черный дым. В присядку был ещё белый. Я не видел других людей", - рассказал пассажир с места 12А.