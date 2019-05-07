07 Мая 2019
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Общество За рубежом

Лобстеры, шампанское и роды за 500 тысяч фунтов: Меган Маркл родила в VIP-госпитале в Лондоне

Стали известны подробности о родах и роддоме Меган Маркл (37). В половине шестого утра в понедельник, 6 мая, герцогиня Сассекская родила первенца. Имя мальчику еще выбирают, известен только его вес при рождении – 3,3 кг.

В отличие от большинства представительниц британской королевской семьи, Меган не стала рожать в частном крыле "Линдо" больницы Святой Мэри в Паддингтоне. Ее роды прошли в двух километрах от "Линдо" – в родильном отделении женской и детской больницы Портленд.

По данным издание The Sun, Меган планировала родить дома, в коттедже Фрогмор в Виндзоре, куда они с принцем Гарри (34) недавно переехали из Кенсингтонского дворца. Но что-то, видимо, пошло не по плану. В итоге в роддом герцогиню доставили в ночь на воскресенье.

Стоит отметить, что условия в этом госпитале не менее роскошные, чем в больнице Святой Мэри. Да и пациенты здесь бывали не менее звездные. Например, именно здесь рожали Виктория Бэкхэм, Элизабет Херли и герцогиня Йоркская. Владельцами являются американцы (возможно, это тоже сыграло свою роль, ведь Меган остается гражданкой США).

Платные роды здесь обходятся в сумму от 20 тыс. фунтов стерлингов (от 1,7 млн руб.) до 500 тыс. фунтов. Портленд предлагает VIP-роженицам пятизвездочный сервис. Люксовые палаты стоят порядка 1800 фунтов за ночь, имеют гостиную и отдельную ванную комнату с туалетными принадлежностями от Molton Brown. Круглосуточное обслуживание предусматривает доставку деликатесов из ресторанов или собственной кухни (можно, например, заказать лобстера). По отдельному требованию доставят шампанское.

Отдельно стоит сказать и о медицинском обслуживании. Эпидуральная анестезия в родах обойдется почти в тысячу фунтов. Здесь же работает хирург Шазия Малик, которая делает совершенно незаметные швы, если ребенок появляется на свет с помощью кесарева сечения.

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Лобстеры, шампанское и роды за 500 тысяч фунтов: Меган Маркл родила в VIP-госпитале в Лондоне

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Теги: меган маркл, беременность и роды, британская королевская семья



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