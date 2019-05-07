Неизвестный в камуфляже и маске расстрелял бизнесмена в Балашихе

Неизвестный обстрелял предпринимателя и его жену, когда они выходили из подъезда дома в Балашихе.

Мужчина в камуфляжной одежде и маске стрелял из пистолета Макарова.

Потерпевший получил семь огнестрельных ранений и был госпитализирован. По данным ТАСС, раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Перми налетчики прямо на улице напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, затолкали в автомобиль и, угрожая ножом, увезли.

Позже преступники связались с бизнес-партнером жертвы. По смс они попросили за свободу его компаньона 12 млн руб. Друг бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.