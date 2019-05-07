07 Мая 2019
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Почти все фонтаны Екатеринбурга заработают в День Победы

Почти все фонтаны Екатеринбурга заработают в День Победы 9 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, работать начнут все фонтаны, кроме того, что находится в Историческом сквере: он будет запущен, когда там демонтируют сцену, построенную для праздничных мероприятий. По сведениям муниципального предприятия "Водоотведение и искусственные сооружения", рабочие очистили городские фонтаны от мусора и привели в порядок их технологическую часть, в том числе установили в чаши форсунки, снятые на зиму.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Известно, что все работы по техосмотру механизмов подачи воды идут в этом году по графику, но после этого работа специалистов не прекращается. Каждый понедельник на объектах профилактический день: фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют оборудование, очищают его, устраняют выявленные недостатки.

Напомним, закрывать фонтаны Екатеринбурга на зимний период начали в сентябре прошлого года.

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Почти все фонтаны Екатеринбурга заработают в День Победы

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Теги: фонтаны, День Победы, Екатеринбург



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