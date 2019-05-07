В Челябинске УФАС приостановило закупку "умных светофоров" к саммитам ШОС и БРИКС стоимостью более 500 млн рублей

УФАС приостановило из-за жалобы закупку по замене оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением Челябинска и средств регулирования дорожным движением с начальной ценой 537 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Жалоба поступила от регионального общественного объединения общественной организации "СТОПкартель". По мнению заявителя, неправомерно объединены в один лот в рамках одной закупки строительные работы по замене дорожных знаков и нанесению разметки по маршрутам передвижения делегаций за 30 дней до начала саммитов ШОС и БРИКС, а также работы по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением.

Это, как отмечают в общественной организации, ограничивают количество участников торгов. Заявитель считает, что закупку нужно разделить и просит аннулировать торги.

Рассмотрение жалобы назначено на 15 мая.