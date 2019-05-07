В Прикамье начался паводок: подтопило 53 дома

На территории Пермского края зарегистрировано 53 случая подтопления придомовых территорий в поселке Кукуштан Пермского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

По словам старшего оперативного дежурного ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю" Сергея Лузина, были проведены подворовые обходы. В ближайшее время объем воды и количество подтопленных участков будет снижаться.

"В целом, ситуация по краю стабильная. Своевременно проводится информирование органов местного самоуправления и населения. Контроль за паводковой ситуацией ведется круглосуточно", - сообщил он.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали, что из-за аномально теплой недели в регионе начнутся паводки. Значительный подъем уровней воды произошел на всех реках Пермского края.