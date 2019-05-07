В Тюмени из-за пожара в жилом доме эвакуированы десятки людей

В одном из жилых домов по тюменской улице Республики ночью произошёл пожар, десятки жильцов были эвакуированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Спасателям сообщение о пожаре поступило в 3.43. Прибыв через 10 минут на место, огнеборцы эвакуировали 47 человек, в том числе 11 детей. Ещё 24 человека (в том числе шесть детей) спасены из зоны опасных факторов пожара сотрудниками газодымозащитной службы.

В 4.10 огонь локализован, в 4.21 – потушен. В квартире, где бушевало пламя, пострадала одна из комнат площадью в 15 "квадратов". Жертв среди людей нет.