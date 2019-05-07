В Екатеринбурге отменили скандальный аукцион на благоустройство Зелёной рощи

В Екатеринбурге отменили скандальный аукцион на благоустройство Зелёной рощи из-за несоответствия требованиям заявок. По сообщению электронной торговой площадки "РТС-Тендер", такое решение было принято городской комиссией по госзакупкам в сфере благоустройства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Все заявки был отклонены членами городской комиссии единогласно. Добавим, что на тендер заявилось 11 участников. Сам аукцион должен был пройти 26 апреля.

Максимальная сумма контракта составляла 161 млн руб.

Напомним, что активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием отнеслись к тревогам городских активистов, но попросили не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучше и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зелёной рощи решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка.