07 Мая 2019
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В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег

В России изменится ГОСТ, регулирующий технологию укладки дорожного покрытия. Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра. Документ заказал Росавтодор, объясняя необходимость плохим климатом в России - "большая часть дорог находится в первой и второй дорожно-климатических зонах, то есть на территории с тундрой, вечной мерзлотой, влажными лесами и т. д.". Разрабатывал новые стандарты НИИ транспортно-строительного комплекса, сейчас они проходят стадию общественного обсуждения, готовый документ ожидается к ноябрю.
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Росавтодор полагает, что, поскольку "большая часть дорог" проходит по тундре, вечной мерзлоте и влажным лесам, строительный сезон ограничен коротким периодом теплой погоды. При этом асфальт, положенный в непогоду, ничуть не хуже уложенного по технологии, считают в ведомстве. Выдержки из пояснений приводит Коммерсант.

По действующим правилам 2012 года, асфальт можно укладывать в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью — при температуре не ниже +10°С. Технология описана и в рекомендациях Росавтодора 2017 года, поясняют в Росавтодоре: технический регламент таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» не предполагает применение рекомендаций.

ремонт дороги, асфальт(2016)|Фото: 31tv.ru

После принятия новых норм, асфальт можно будет класть при температуре от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой. Подобную технологию запрещено использовать, если на улице мороза с ветром скоростью более 6 м\с, а также при осадках интенсивностью более 5 мм в сутки.

Отмечается, что для ремонта в непогоду асфальт с заводов нужно перевозить на машинах с подогреваемым кузовами или тентами, нижний слой дороги перед укладкой верхнего нужно очистить от снега и грязи, а при необходимости обработать реагентами и просушить специальными машинами.

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В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег

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Теги: асфальт, укладка в дождь и снег



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