07 Мая 2019
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Спорт За рубежом

"Золотая молодежь": составлен рейтинг самых дорогих футболистов не старше 20 лет

Международный центр спортивных исследований "CIES Football Observatory" сформировал рейтинг самых дорогих на данный момент футболистов до 21 года.

Так, список возглавил 19-летний полузащитник из "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо, его трансферная цена оценивается в 150,3 млн евро. В этом сезоне на счету англичанина 12 голов в 42 матчах во всех турнирах, отмечает МатчТВ.

В тройку также попали полузащитники "Арсенала" Маттео Гендузи (70,1 млн) и "Ромы" Николо Дзаньоло (67,4 млн).

Отметим, что в топ-10 представители только английского, немецкого, испанского и итальянского чемпионатов.

С 4-го по 10-е места заняли следующие молодые таланты: Кай Хаверц ("Байер", 64,3 млн), Деклан Райс ("Вест Хэм", 64,2 млн), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 59,4 млн), Винисиус Жуниор ("Реал", 55 млн), Джастин Клюйверт ("Рома", 44,3 млн), Обит Эван Н’Дика ("Айнтрахт", 44,1 млн), Райан Сессеньон ("Фулхэм", 43,5 млн).

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"Золотая молодежь": составлен рейтинг самых дорогих футболистов не старше 20 лет

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Теги: молодые футболисты, трансферная стоимость, рейтинг, Джейдон Санчо, Маттео Гендузи, Николо Дзаньоло



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