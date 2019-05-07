07 Мая 2019
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Общество В России За рубежом

Сергей Лазарев отправился на первую репетицию "Евровидения"

Российский участник "Евровидения 2019" Сергей Лазарев (36) уже несколько дней "акклиматизируется" в Тель-Авиве. А сегодня певец отправился на первую репетицию, о чем сообщил в Instagram. По пути артист сфотографировался у стенда с флагами стран-участниц конкурса и надписью "Кто победит?".

В полуфинале Лазарев выступит под номером 13, а финал конкурса состоится 18 мая. Лазарев представляет Россию уже второй раз, в 2016 году он занял третье место.

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В этом году Сергей будет выступать с песней "Scream". Пользователи даже из числа поклонников Лазарева оценивают этот трек неоднозначно. А сам певец неоднозначным называет судейство на конкурсе. "К сожалению, на "Евровидении" судят не так, как в фигурном катании. Говорю "к сожалению", потому что иначе критерии оценивания были бы более четкие, более прозрачные", - рассказал Лазарев в интервью журналу Hello!.

Между тем, на фоне подготовки к "Евровидению" продолжаются взаимные обстрелы Израиля и сектора Газа – мощнейшие за последние несколько лет. Так, сообщалось, что в ходе ответного обстрела в выходные израильская армия атаковала в секторе Газа более 200 целей.

 

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Сергей Лазарев отправился на первую репетицию "Евровидения"

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Теги: сергей лазарев, евровидение-2019, тель-авив, сектор газа, ракетный обстрел



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