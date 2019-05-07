Сколько зарабатывает прокурор Свердловской области? Сергей Охлопков отчитался о доходах

Прокурор Свердловской области опубликовал декларацию о своих доходах за 2018 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ размещен на официальном сайте надзорного ведомства.

Так, в прошлом году Сергей Охлопков заработал 3 млн 222 тыс. руб. Также у прокурора в пользовании две квартиры, а ездит он на автомобиле "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Супруга Охлопкова в 2018 году получила доход в 912,5 тыс. руб. Из недвижимости у нее те же квартиры, что и у мужа, а также в пользовании значится одно парковочное место. При этом самого автомобиля, судя по декларации, у женщины нет.

Напомним, ранее о своих доходах за 2018 год отчитались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены регионального правительства.