07 Мая 2019
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Общество Свердловская область

Сколько зарабатывает прокурор Свердловской области? Сергей Охлопков отчитался о доходах

Прокурор Свердловской области опубликовал декларацию о своих доходах за 2018 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ размещен на официальном сайте надзорного ведомства.
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Так, в прошлом году Сергей Охлопков заработал 3 млн 222 тыс. руб. Также у прокурора в пользовании две квартиры, а ездит он на автомобиле "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Супруга Охлопкова в 2018 году получила доход в 912,5 тыс. руб. Из недвижимости у нее те же квартиры, что и у мужа, а также в пользовании значится одно парковочное место. При этом самого автомобиля, судя по декларации, у женщины нет.

Напомним, ранее о своих доходах за 2018 год отчитались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены регионального правительства.

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Сколько зарабатывает прокурор Свердловской области? Сергей Охлопков отчитался о доходах

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Теги: Охлопков, доходы, прокурор



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