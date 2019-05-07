"Аэрофлот" до июля отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет регулярные рейсы на Шри-Ланку и Бали.

Рейсы, выполняемые авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, о-в Бали), отменены после 11 мая вплоть до июля.

Туристам авиакомпания предлагает возврат денежных средств в течение 30 дней.

Как сообщает АТОР, официальные причины отмены рейсов на оба острова пока неизвестны. По имеющейся информации, это произошло в связи с низкой загрузкой бортов.

Напомним, МИД РФ и Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Шри-Ланки после терактов, которые унесли сотни жизней. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился.

Отметим, "Аэрофлот" – единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо и в Денпасар.