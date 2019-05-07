На спикера Рады Парубия заведено уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия. Он подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, сообщает пресс-служба НАБУ.

Досудебное расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.