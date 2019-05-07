США отзывают посла с Украины

Посол США на Украине Мари Йованович завершит свою работу на этой должности 20 мая. Она была срочно вызвана в Вашингтон, сообщили накануне украинские СМИ. До назначения нового посла соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого пока не определена.

В Госдепе США позже заявили, что Йованович действительно завершает свою работу на Украине, но это планировалось заранее. Там отметили, что это связано с вступлением в должность нового президента Украины Владимира Зеленского. Однако СМИ пишут, ссылаясь на дипломатические источники, что реальная причина увольнения Йованович - ее участие в украинском вмешательстве в выборы президента США на стороне Хиллари Клинтон. Она была назначена в августе 2016 года Бараком Обамой как как раз накануне американских выборов.

Живущий в США экс-депутат Рады Андрей Артеменко считает, что вскоре снимут и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, пишет издание "Страна". Не исключено, что это может быть попыткой как-то разрешить украинский вопрос и нормализовать отношения с Россией, а также разыграть карту провала внешней политики демократов на Украине, где созданные ими структуры погрязли в скандалах.

Напомним, в конце марта, перед первым туром выборов на Украине, генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Йованович передала ему список людей на Украине, которых нельзя трогать. Таким образом он мог сыграть на стороне республиканцев против демократов на случай поражения Петра Порошенко. Ведь Йованович продвигала назначение главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которые в 2016 году передали демократам компромат на главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и были в списке "неприкасаемых".

То, что увольнение Йованович связано с "делом Манафорта", написала в Facebook депутат Рады Виктория Сюмар. Также сообщается, что Йованович критиковала работу Трампа.

Как сообщало Накануне.RU, в марте Йованович резко критиковала правление Порошенко.