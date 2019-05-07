07 Мая 2019
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Елена Малышева призналась, что страдает на собственной диете

58-летняя телеведущая Елена Малышева призналась, что ей приходится "терпеть" на собственной диете, которую она успешно монетизировала.

В Instagram звезда пишет, что ее вес "гуляет": "Мой вес сегодня 74,2 кг! За неделю я похудела на 1 кг 200 г. Это идеальная норма снижения веса за неделю. Как борьба и снижение веса сменялись подъемом, и, наконец, к лету прошлого года, мой вес дорос до 84,8 кг!!!!!!!! Все прошлое лето я боролась. И похудела на 10 кг. Но в мае поправилась до 75,4. Но, я борюсь!!! Улыбаюсь и терплю!!! И вам желаю того же. И у нас должны быть другие удовольствия в жизни!!! Не только еда!!!".

Ð•Ð»ÐµÐ½Ð° ÐœÐ°Ð»Ñ‹ÑˆÐµÐ²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/malysheva.live

То самое платье, ради которого худела Елена

Дальше она рассказывает о возможности заказывать "еду для снижения веса" у нее в компании или бесплатно использовать рецепты, размещенные на сайте программы "Здоровье". "Удачи вам всем! И не жалейте себя! А уважайте! За умение быть выше куска хрустящего хлеба!!!", - добавляет телеведущая.

В прошлом году Малышева подробно отчитывалась в своем блоге об экстремальном и весьма голодном курсе похудения, на который она решилась, чтобы влезть в вечернее платье. Да и сейчас Елена часто испытывает муки во время посещения магазинов, особенно в отделе с хлебобулочными изделиями.

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Елена Малышева призналась, что страдает на собственной диете

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Теги: елена малышева, диета малышевой, питание, зож, голодание



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