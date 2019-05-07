Следователи разбираются в причинах пожара в Зауралье, в котором погибла пенсионерка
В деревне Ордина в Белозерском районе Зауралья в пожаре погибла женщина 1932 года рождения.
Инцидент произошел 4 мая, сообщили Накануне.RU в СУ С России по Курганской области.
По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело, следователи проверят действия служб и органов местного самоуправления, ответственных за эвакуацию населения во время пожара с указанной территории.
Напомним, 4 и 5 мая в регионе из-за сильного ветра огонь уничтожил несколько десятков строений и жилых домов.