Дзюба пообещал "проставиться" игрокам "Арсенала", которые помогли "Зениту" досрочно стать чемпионом

Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба пообещал накрыть стол для игроков тульского "Арсенала".

Причиной стало то, что победа туляков над московским "Локомотивом" в минувшие выходные позволила "сине-бело-голубым" досрочно стать чемпионами страны. Дзюба, который в свое время играл за "Арсенал", вышел в командный чат, где и пообещал "проставиться" за столь важную победу, пишет Infox.ru.

Поражение "Локомотива" позволило "Зениту" за три тура до конца сезона в РПЛ оформить чемпионство. Дзюба также заметил, что поблагодарит не только футболистов, но и руководство тульского клуба.

Напомним, ранее главный тренер сборной Италии и экс-наставник "Зенита" Роберто Манчини поздравил команду с досрочным чемпионством в Российской Премьер-лиге.