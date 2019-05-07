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Спорт В России

Дзюба пообещал "проставиться" игрокам "Арсенала", которые помогли "Зениту" досрочно стать чемпионом

Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба пообещал накрыть стол для игроков тульского "Арсенала".
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Причиной стало то, что победа туляков над московским "Локомотивом" в минувшие выходные позволила "сине-бело-голубым" досрочно стать чемпионами страны. Дзюба, который в свое время играл за "Арсенал", вышел в командный чат, где и пообещал "проставиться" за столь важную победу, пишет Infox.ru.

Поражение "Локомотива" позволило "Зениту" за три тура до конца сезона в РПЛ оформить чемпионство. Дзюба также заметил, что поблагодарит не только футболистов, но и руководство тульского клуба.

Напомним, ранее главный тренер сборной Италии и экс-наставник "Зенита" Роберто Манчини поздравил команду с досрочным чемпионством в Российской Премьер-лиге.

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Дзюба пообещал "проставиться" игрокам "Арсенала", которые помогли "Зениту" досрочно стать чемпионом

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Теги: Дзюба, Арсенал, Зенит



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