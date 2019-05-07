07 Мая 2019
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"Я лучше с политической точки помогу": Шипулин рассказал о неправильной системе в спорте и почему он не стал тренером

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, почему по окончании карьеры не пошел тренировать.
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"Хочется, чтобы быстрее люди поняли, что олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами. У меня на памяти такой тренер только один. Остальные, кто бы ни пробовал, - у всех не получалось", - цитирует sport24.ru слова экс-биатлониста, сказанные в эфире "России 24".

Шипулин отметил, что олимпийский чемпион начинает тренировать спортсменов, проецируя на свою подготовку, и это, по его словам, не всегда правильно.

"Последние пять лет у меня был тренер - самый лучший из моих тренеров, который знал очень многое, умел тренировать, находить подход не просто как тренер, но и как психолог. Так он на лыжах ни разу не стоял", - поделился он.

Шипулин отметил, что лучше "с политической точки поможет тренерам и спортсменам инфраструктурой и, возможно, законопроектами".

Антон Шипулин(2019)|Фото: Накануне.RU

Он также посетовал на неправильную систему подготовки спортсменов с юного возраста.

"Система такова, что тренеру лучше форсировать подготовку или какими-то другими методами - допингом, запрещенными препаратами - создать условия, чтобы спортсмен показывал результаты в юном возрасте, чтобы у него была заработная плата, дополнительные премии, звания. А после он его отдает, и ему уже ничего не важно, потому что свой результат он получил: заработал деньги, статус. А спортсмен пошел дальше к другому тренеру. Такую систему надо менять", - сказал Шипулин.

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Антон Шипулин, Александр Левин, Сергей Воронин, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

Также в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.

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"Я лучше с политической точки помогу": Шипулин рассказал о неправильной системе в спорте и почему он не стал тренером

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Теги: Антон Шипулин, спорт, детский спорт, подготовка, система, спортсмены, тренеры, политика



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