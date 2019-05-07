"Я лучше с политической точки помогу": Шипулин рассказал о неправильной системе в спорте и почему он не стал тренером

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, почему по окончании карьеры не пошел тренировать.

"Хочется, чтобы быстрее люди поняли, что олимпийские чемпионы очень редко бывают хорошими тренерами. У меня на памяти такой тренер только один. Остальные, кто бы ни пробовал, - у всех не получалось", - цитирует sport24.ru слова экс-биатлониста, сказанные в эфире "России 24".

Шипулин отметил, что олимпийский чемпион начинает тренировать спортсменов, проецируя на свою подготовку, и это, по его словам, не всегда правильно.

"Последние пять лет у меня был тренер - самый лучший из моих тренеров, который знал очень многое, умел тренировать, находить подход не просто как тренер, но и как психолог. Так он на лыжах ни разу не стоял", - поделился он.

Шипулин отметил, что лучше "с политической точки поможет тренерам и спортсменам инфраструктурой и, возможно, законопроектами".

Он также посетовал на неправильную систему подготовки спортсменов с юного возраста.

"Система такова, что тренеру лучше форсировать подготовку или какими-то другими методами - допингом, запрещенными препаратами - создать условия, чтобы спортсмен показывал результаты в юном возрасте, чтобы у него была заработная плата, дополнительные премии, звания. А после он его отдает, и ему уже ничего не важно, потому что свой результат он получил: заработал деньги, статус. А спортсмен пошел дальше к другому тренеру. Такую систему надо менять", - сказал Шипулин.

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

Также в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.