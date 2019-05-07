07 Мая 2019
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Экономика Свердловская область

На электроснабжение "Екатеринбург Арены" потратят 30 миллионов рублей

На электроснабжение стадиона "Екатеринбурга-Арена" потратят 29,7 млн рублей до конца 2019 года. Как сообщается на едином сайте госзакупок, такую сумму заплатит ФГУП "Спорт-Инжиниринг", на балансе которого и находится стадион. Соответствующий лот размещён на сайте, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В документах также указано, что для функционирования стадиону Екатеринбурга необходимо 7,6 млн киловатт энергии. Деньги поступят из федерального бюджета, с помощью субсидий от Минспорта РФ.

Напомним, что в начале года депутаты городской думы Екатеринбурга приняли решение о предоставлении с 2019 года льгот по земельному налогу для стадиона "Екатеринбург-Арена".

Екатеринбург-Арена, стадион(2018)|Фото: Накануне.RU

Заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких пообещал народным избранникам, что стадион выйдет на безубыточность к 2023 году. Пока же, по его словам, расходы на содержание всего имущественного комплекса "Екатеринбург-Арены" несет федеральный бюджет, из которого ежегодно в течение пяти лет будет выделяться около 230 млн руб., несмотря на то, что передача комплекса "Арены" на баланс области запланирована на июнь текущего года, а земля под стадионом - муниципальная.

В прошлом году болельщики "Урала" после ЧМ-2018 не слишком охотно ходили на новенькую "Екатеринбург-Арену": трибуны оставались незаполненными в каждом матче. Возникали трудности с посещаемостью и на самом мундиале.

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На электроснабжение "Екатеринбург Арены" потратят 30 миллионов рублей

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Теги: стадион, Екатеринбург-Арена, обсуживаение, электроснабжение



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