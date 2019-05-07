07 Мая 2019
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Происшествия В России

Врачи рассказали подробности о состоянии пострадавших в катастрофе в "Шереметьево"

У троих пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолета в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.

Двое пациентов уже переведены из реанимации в отделение. Состояние третьего изменилось с тяжелого на средней степени тяжести, передает РИА Новости.

Директор центра уточнил, что одна пациентка еще находится на искусственной вентиляции, однако там тоже наблюдается положительная динамика.

Напомним, министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что число обратившихся за медицинской помощью после ЧП с "Суперджетом" может увеличиться.

Пострадавшие будут обращаться в связи со спецификой их реакции на стрессовые ситуации.

Скворцова добавила, что с течением времени у людей будут появляться новые жалобы, в том числе на гипертонические кризы, сосудистые реакции. Она отметила, что сейчас многие находятся в шоковом состоянии.

Всего госпитализировано девять пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево, отмечает Regnum.

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Врачи рассказали подробности о состоянии пострадавших в катастрофе в "Шереметьево"

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Теги: Шереметьево, Superjet, пожар



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