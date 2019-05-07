"Мы хозяйски тратим государев рубль". В ближайшие пять лет Курган ждет масштабная дорожная ремонтная кампания

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабную дорожную кампанию в ближайшие пять лет. Он отметил, что до 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1 тыс. 310 км автодорог.

К нормативам приведут почти половину всех дорог Зауралья, в Кургане же выполнят ремонт на всех центральных дорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора.

Шумков особо подчеркнул, что новый асфальт не будут класть к тех местах, где под землей находятся ветхие сети.

"Жители должны понимать, что мы не везде заходим в центр города, потому что мы хозяйски тратим государев рубль. Если старые сети, то пока мы их не поменяли, начнем стелить асфальт - он будет проваливаться. Нам жители первым предъявят претензии", - отметил глава области.

По его словам, людям нужно объяснять планы работ, чтобы было полное взаимопонимание.