В Челябинске УФАС во второй раз отменило итоги аукциона на ремонт дорог

УФАС во второй раз отменило итоги аукциона по ремонту дорог в Челябинске. Антимонопольный орган установил, что управление дорожного хозяйства города не полностью исполнило требования ранее выданного предписания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, речь идет об аукционе на выполнение работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Начальная цена закупки – 827 млн руб.

В начале апреля в УФАС поступила жалоба на аукцион от признанного победителем ООО ТПК "ЯКК". Антимонопольный орган выявил нарушения законодательства о контрактной системе и предписал заказчику отменить результаты проведенной закупки. Заказчик должен был внести изменения в документацию об аукционе и продлить срок приема заявок на 7 дней.

По итогам аукциона контракт планировалось заключить с ООО "Нижавтодорстрой", которое предложило выполнить работы за 823 млн руб.

Однако 6 мая УФАС установило, что изменения в документацию относительно описания объекта закупки и условий исполнения контракта исполнены не были. Теперь заказчику вновь необходимо отменить итоги аукциона и снова продлить срок приема заявок на 7 дней.