07 Мая 2019
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Происшествия Пермский край

Как в 90-е! В Перми среди бела дня на улице похитили бизнесмена и требовали выкуп

В Перми сорвалась попытка получить 12 млн руб. выкупа за местного бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В Свердловском районе Перми 53-, 51- и 23-летние налётчики прямо на улице напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, затолкали в автомобиль и, угрожая ножом, увезли в Кунгурский район, полагает следствие. Там похитители связали пленника и "спрятали" его в подсобке. Вскоре преступники связались с бизнес-партнёром жертвы. По смс они попросили за свободу его компаньона 12 млн руб. Получив сообщение, друг бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Вскоре одного из похитителей задержали в его собственном автомобиле, на котором жертву и увезли из Перми. На допросе задержанный рассказал, где они спрятали потерпевшего. Вскоре жертву похищения освободили и задержали двух других похитителей. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.

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Как в 90-е! В Перми среди бела дня на улице похитили бизнесмена и требовали выкуп

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Теги: похищение, бизнесмен, выкуп, подсобка



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