HBO îáúÿñíèë ïîÿâëåíèå ñòàêàíà Starbucks â íîâîé ñåðèè "Èãðû ïðåñòîëîâ"

07 Ìàÿ 2019
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Âíèìàíèå! Òåêñò ñîäåðæèò ñïîéëåð ÷åòâåðòîé ñåðèè âîñüìîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ".
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Âíèìàòåëüíûå çðèòåëè óâèäåëè: ïîêà Äæîí Ñíîó è åãî äðóçüÿ âî âðåìÿ ïèðà "çàïðàâëÿëèñü" çàáîðèñòûì äîðíèéñêèì âèíîì, íà ñòîëå ïåðåä Äåéíåðèñ Òàðãàðèåí ñòîèò ñòàêàí÷èê ñ… êîôå èç Starbucks!

È âîò òåïåðü ïîëüçîâàòåëè ãàäàþò: ýòî ïðîäàêò ïëýéñìåíò (åñëè òàê, òî îí î÷åíü äîðîãîé) èëè ïðîñòî äîñàäíàÿ îøèáêà?

Ð˜Ð³ÑˆÐ° Ð¿ÑˆÐµÑÑ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð² Ð­Ð¼Ð¸Ð»Ð¸Ñ ÐšÐ»Ð°ÑˆÐº Ð”ÐµÐ¹Ð½ÐµÑˆÐ¸Ñ Ð¢Ð°ÑˆÐ³Ð°ÑˆÐ¸ÐµÐ½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:HBO/theverge.com

Èñïîëíèòåëüíûé ïðîäþñåð "Èãðû ïðåñòîëîâ" Áåíðè Êîëôèëä óæå çàÿâèë, ÷òî ñòàêàí, ïîïàâøèé â êàäð, - äîñàäíàÿ îøèáêà. "Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ", - çàÿâèë îí â ýôèðå WNYC, à çàòåì äîáàâèë: "Âû çíàåòå, Âåñòåðîñ ñòàë ïåðâûì ìåñòîì, ãäå ïîÿâèëèñü êîôåéíè Starbucks". Îí îòìåòèë, ÷òî ýòîò ëÿï ñìóòèë, íî â òî æå âðåìÿ è ïîâåñåëèë êîëëåêòèâ ñåðèàëà. Êðîìå ýòîãî íåïîñðåäñòâåííî êàíàë HBO âûïóñòèë ðåëèç, â êîòîðîì òîæå ïîïûòàëñÿ ïîøóòèòü, ìîë, ïîÿâëåíèå ëàòòå â ýïèçîäå áûëî îøèáêîé – íà ñàìîì äåëå Äåéíåðèñ çàêàçàëà òðàâÿíîé ÷àé.

Ñîáñòâåííî, ñåòü êîôååí òîæå íå îñòàëàñü â ñòîðîíå. Â îôèöèàëüíîì àêêàóíòå Starbucks â òâèòòåðå ïîÿâèëîñü òàêîå ñîîáùåíèå: "Ìû óäèâëåíû, ÷òî îíà íå çàêàçàëà Äðàêîíèé Íàïèòîê".

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