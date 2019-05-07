HBO îáúÿñíèë ïîÿâëåíèå ñòàêàíà Starbucks â íîâîé ñåðèè "Èãðû ïðåñòîëîâ"
Âíèìàíèå! Òåêñò ñîäåðæèò ñïîéëåð ÷åòâåðòîé ñåðèè âîñüìîãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ".
Êèíîëÿï çàìåòèëè ïîêëîííèêè "Èãðû ïðåñòîëîâ", ïîñìîòðåâ ñâåæèé ýïèçîä çàêëþ÷èòåëüíîãî ñåçîíà ëþáèìîãî øîó.
Âíèìàòåëüíûå çðèòåëè óâèäåëè: ïîêà Äæîí Ñíîó è åãî äðóçüÿ âî âðåìÿ ïèðà "çàïðàâëÿëèñü" çàáîðèñòûì äîðíèéñêèì âèíîì, íà ñòîëå ïåðåä Äåéíåðèñ Òàðãàðèåí ñòîèò ñòàêàí÷èê ñ… êîôå èç Starbucks!
È âîò òåïåðü ïîëüçîâàòåëè ãàäàþò: ýòî ïðîäàêò ïëýéñìåíò (åñëè òàê, òî îí î÷åíü äîðîãîé) èëè ïðîñòî äîñàäíàÿ îøèáêà?
Èñïîëíèòåëüíûé ïðîäþñåð "Èãðû ïðåñòîëîâ" Áåíðè Êîëôèëä óæå çàÿâèë, ÷òî ñòàêàí, ïîïàâøèé â êàäð, - äîñàäíàÿ îøèáêà. "Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ", - çàÿâèë îí â ýôèðå WNYC, à çàòåì äîáàâèë: "Âû çíàåòå, Âåñòåðîñ ñòàë ïåðâûì ìåñòîì, ãäå ïîÿâèëèñü êîôåéíè Starbucks". Îí îòìåòèë, ÷òî ýòîò ëÿï ñìóòèë, íî â òî æå âðåìÿ è ïîâåñåëèë êîëëåêòèâ ñåðèàëà. Êðîìå ýòîãî íåïîñðåäñòâåííî êàíàë HBO âûïóñòèë ðåëèç, â êîòîðîì òîæå ïîïûòàëñÿ ïîøóòèòü, ìîë, ïîÿâëåíèå ëàòòå â ýïèçîäå áûëî îøèáêîé – íà ñàìîì äåëå Äåéíåðèñ çàêàçàëà òðàâÿíîé ÷àé.
Ñîáñòâåííî, ñåòü êîôååí òîæå íå îñòàëàñü â ñòîðîíå. Â îôèöèàëüíîì àêêàóíòå Starbucks â òâèòòåðå ïîÿâèëîñü òàêîå ñîîáùåíèå: "Ìû óäèâëåíû, ÷òî îíà íå çàêàçàëà Äðàêîíèé Íàïèòîê".