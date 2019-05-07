Осуждённые в Мьянме репортёры Reuters вышли на свободу

Двое репортёров Reuters, 29-летний Ва Лоун и 33-летний Чжо Со У, приговорённые в Мьянме к заключению сроком на семь лет, оказались на свободе. Власти страны задержали их во время операции в штате Ракхайн, обвинив в сборе сведений, содержащих государственную тайну. Сами журналисты настаивали на том, что не совершали ничего противозаконного, хотя проводили расследование гибели нескольких членов этнической группы рохинджа.

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, Ва Лоун, выйдя из тюрьмы в Янгоне, поднял палец вверх и поблагодарил международное сообщество за поддержку.

Стоит отметить, что журналисты были освобождены в результате общей амнистии, объявленной властями по случаю традиционного нового года. Таким образом, власти Мьянмы не признали невиновность осужденных репортёров и неправомерность приговора. По сообщению китайского портала "Пэнпан синьвэнь", сегодня на свободу вышли 6,5 тыс. человек, в ходе двух предыдущих этапов амнистии 17 и 26 апреля - соответственно 9500 и 7000 человек, в том числе 16 иностранцев.