Осуждённые в Мьянме репортёры Reuters вышли на свободу

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Осуждённые в Мьянме репортёры Reuters вышли на свободу

Двое репортёров Reuters, 29-летний Ва Лоун и 33-летний Чжо Со У, приговорённые в Мьянме к заключению сроком на семь лет, оказались на свободе. Власти страны задержали их во время операции в штате Ракхайн, обвинив в сборе сведений, содержащих государственную тайну. Сами журналисты настаивали на том, что не совершали ничего противозаконного, хотя проводили расследование гибели нескольких членов этнической группы рохинджа.
Читайте также:

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, Ва Лоун, выйдя из тюрьмы в Янгоне, поднял палец вверх и поблагодарил международное сообщество за поддержку.

Стоит отметить, что журналисты были освобождены в результате общей амнистии, объявленной властями по случаю традиционного нового года. Таким образом, власти Мьянмы не признали невиновность осужденных репортёров и неправомерность приговора. По сообщению китайского портала "Пэнпан синьвэнь", сегодня на свободу вышли 6,5 тыс. человек, в ходе двух предыдущих этапов амнистии 17 и 26 апреля - соответственно 9500 и 7000 человек, в том числе 16 иностранцев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Осуждённые в Мьянме репортёры Reuters вышли на свободу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мьянма, Reuters, амнистия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 132

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети