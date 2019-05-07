Зауральские пограничники совместно с казахстанскими коллегами задержали двоих нарушителей

На границе Зауралья и Казахстана на прошлой неделе в рамках согласованной охраны российско-казахстанского участка с казахстанскими партнерами задержаны два нарушителя.

"В одном случае гражданин РФ при попытке выезда из России в Казахстан был не пропущен сотрудниками пограничного контроля в пункте пропуска "Жанажол" и отправлен обратно на территорию России. Возвращаться злоумышленник не захотел и предпринял попытку незаконного пересечения границы в обход пункта пропуска", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Второй нарушитель - 28-летний гражданин Казахстана - пересек границу в обход пункта пропуска. У него отсутствовали действительные документы на право пересечения границы. На территории России иностранец хотел предпринять попытку трудоустройства.

Сейчас возбуждены уголовные дела.