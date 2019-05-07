В Новом Уренгое ребёнок на надувной лодке попытался переплыть двор

В Новом Уренгой дети устроили "заплыв" – один из них сел в надувную лодку и попытался переплыть двор. Правда, уйти далеко от "берега" ему не удалось, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано вечером 6 мая. На кадрах видно, как ребёнок "отчаливает" от берега во дворе дома №4/1 в микрорайоне Мирный, однако далеко он так и не уплыл. Комментаторы отметили, что "за это надо сказать огромное "спасибо" мэрии и всем управляющим компаниям", а также указали и другой адрес, где можно сделать такой же "заплыв".

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил главам муниципалитетов тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров во время активного таяния снега. Контролировать ситуацию он поручил своим замам, курирующим дорожную сферу и сферу ЖКХ, – Алексею Ситникову и Сергею Карасёву.

Ещё в марте-апреле жители региона оставили в социальных сетях более 1 тыс. жалоб на некачественную уборку, лужи и снежную "кашу" на тротуарах, подтопление дорог, гололёд, а также на то, что из дворов не вывозится снег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора. Больше всего жалоб поступило от жителей Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского. Глава региона призвал глав внимательно отнестись к сезонным проблемам, на которые жалуются люди, и активнее привлекать к уборе те организации, которые отвечают за чистоту в городах