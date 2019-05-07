За сутки петицию о запрете полетов Sukhoi Superjet 100 подписали более 125 тысяч человек

Опубликованную на сайте Change.org петицию о запрете эксплуатации самолета SSJ-100 за сутки подписали более 125 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"После трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - сообщает автор петиции Елена Кузнецова.

Обращение будет направлено в аэрофлот. Добавим, что на этом же сайте есть и другая петиция, с аналогичным требованием - только адресованная федеральному агентству воздушного транспорта. Там число подписавших превысило 500 человек.

Однако, несмотря на требования общественности, полеты на лайнерах этой модели авиакомпании прекращать не планируют даже на время расследования.

В авиакомпании "Ямал", у которой авиапарк в основном состоит из SSJ-100, отметили, что до окончания расследования никаких решений о запрете не может быть принято. Однако известно, что от покупки еще 10 воздушных судов перевозчик пока отказался. В авиакомпании "Якутия" пообещали усилить контроль за техническим состоянием лайнеров.

Добавим, что об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100 ранее заявили в Министерстве транспорта России и в Росавиации.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Об аварии в аэропорту было доложено президенту России Владимиру Путину. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.

По информации СМИ, доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов при посадке лайнера. Ранее в СКР назвали основные версии произошедшего. В их числе - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Также сообщалось, что параметрический самописец лайнера SSJ-100 получил серьезные повреждения. При этом звуковой "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии. С "черных ящиков" скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа вся полетная информация. Предварительный отчет будет готов в течение 30 дней.