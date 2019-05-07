Состав ХК "Автомобилист" пополнили два защитника, вратарь Владислав Гросс вернулся в клуб

В составе ХК "Автомобилист" произошли изменения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команду пополнили защитники Максим Березин и Федор Беляков. Березин является победителем молодежного чемпионата мира-2011, контракт с ним заключен на три года. Двустороннее оглашение с Беляковым рассчитано на один год.

Кроме этого, в клуб возвращается голкипер Владислав Гросс. C 2016 года он выступал за "Авто", в прошлом году дебютировал в ВХЛ в составе "Горняка", а сезон завершил в новокузнецком "Металлурге".

Также продлены контракты с двумя игроками "Авто" - Никитой Азаровым и Александром Павленко.

Напомним, недавно "Автомобилист" продлил контракт с форвардом Вячеславом Литовченко.