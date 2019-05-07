Задержан замначальника полиции Кузбасса

Заместителя начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый предложил за 500 тысяч рублей предпринимателю из города Белово прекратить у него проведение обысков.

Отмечается, что обвинение полицейскому пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что прокурор Центрального района Челябинска потребовал уволить заместителя начальника ОП "Центральный" УМВД по Челябинску в связи с утратой доверия.

Сотрудник полиции был задержан в связи с незаконным получением денежных средств. Возбуждено уголовное дело.