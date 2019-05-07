Голые платья возвращаются: звезды на Met Gala 2019

Накануне в нью-йоркском музее Метрополитен отгремел очередной бал Института костюма Met Gala 2019. Каждый год у мероприятия меняется девиз (в этот раз, к слову, он звучит как "Camp: Notes on Fashion" – "Лагерь: заметки о моде"), но лишь некоторые модницы стараются подобрать наряд "в тему". Большинство же просто выбирает экстравагантные образы.

Много лет в топе бала держались "голые платья". Моду задавали Ким Кардашьян и Бейонсе – две фигуристые дивы, желающие подчеркнуть и без того выдающиеся формы. В какой-то момент откровенная обнаженка уступила место многослойным фантазийным нарядам в духе инопланетных гостей, но "нудисты" не сдаются: в этом году они в очередной раз вышли на красную ковровую дорожку, лишь условно прикрыв прелести от камер фотографов.

Эмили Ратаковски

Тон задавали давние поклонницы обнаженки: модели Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер, блогер Кайли Дженнер и певица Дженнифер Лопес. В почете были глубокие декольте (Селин Дион, Алиша Кис, Ирина Шейк), колготки в сеточку (без юбки, конечно) как у Леди Гаги или Гвен Стефани, пеньюары (Наоми Кэмпбелл).

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Кендалл и Кайли Дженнер