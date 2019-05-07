В Свердловской области рванул газопровод "Ямбург – Поволжье", факел полыхал на 15 метров

Недалеко от границы Свердловской области и Югры произошла авария на газопроводе "Ямбург – Поволжье", принадлежащем "Газпром трансгаз Югорск", сообщили Накануне.RU в ситуационном центре Минэнерго.

В 18.47 6 мая в 26 км севернее Пелыма на 1 161 км газопровода диаметром 1,4 м произошёл порыв. Началось горение, высота факела достигала 15 м. Пострадавших, как и ограничений подачи газа, нет – голубое топливо направили по пяти резервным линиям.

К 21.30 горение ликвидировали. Сегодня утром начался ремонт 25 метров трубы, его планируют завершить к 21.00 10 мая.