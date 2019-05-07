07 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра

В Свердловской области рванул газопровод "Ямбург – Поволжье", факел полыхал на 15 метров

Недалеко от границы Свердловской области и Югры произошла авария на газопроводе "Ямбург – Поволжье", принадлежащем "Газпром трансгаз Югорск", сообщили Накануне.RU в ситуационном центре Минэнерго.
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В 18.47 6 мая в 26 км севернее Пелыма на 1 161 км газопровода диаметром 1,4 м произошёл порыв. Началось горение, высота факела достигала 15 м. Пострадавших, как и ограничений подачи газа, нет – голубое топливо направили по пяти резервным линиям.

К 21.30 горение ликвидировали. Сегодня утром начался ремонт 25 метров трубы, его планируют завершить к 21.00 10 мая.

Порыв газопровода Ямбург - Поволжье(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В Свердловской области рванул газопровод "Ямбург – Поволжье", факел полыхал на 15 метров

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Теги: Ямбург - Поволжье, газопровод, порыв, факел



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