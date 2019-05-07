07 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале огромный пес насмерть растерзал мужчину

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти местного жителя, пострадавшего от нападения собаки.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на днях в одном из поселков Талицкого городского округа крупнопородная собака набросилась на мужчину 1985 года рождения. Пострадавший от укусов скончался в больнице через непродолжительное время.

Как отметили в ведомстве, с учетом того, что в ситуации усматриваются признаки небрежного отношения владельцев собаки к своим обязанностям по содержанию домашнего животного, возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале бродячий пес напал на нескольких детей.

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На Среднем Урале огромный пес насмерть растерзал мужчину

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Теги: собака, нападение, дело, Средний Урал



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