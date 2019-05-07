07 Мая 2019
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Происшествия Челябинская область

Текслер и Чернятьев после массового убийства в Нязепетровске договорились выработать меры к снижению преступлений против детей в области

Врио губернатор Алексе Текслер и руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области, генерал-лейтенантом юстиции Денис Чернятьев договорились выработать действенные меры к существенному снижению преступлений, совершенных против детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На рабочей встрече стороны обсудили массовое убийство в Нязепетровске. Одной из жертв стал четырехлетний ребенок.

Глава области отметил, что произошедшее является трагедией, связанной с образом жизни взрослых.

"В подобных ситуациях важная роль принадлежит социальным службам, которые должны предвидеть наличие проблемы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы оградить ребенка от посягательств", - подчеркнул он.

Чернятьев подтвердил, что в основе резонансного преступления лежит социальная неустроенность в семье и выходящий за рамки общепринятых норм образ жизни, который там велся.

Напомним, утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска были найдены убитыми двое мужчин, две женщины и 4-летний мальчик - на всех телах были ножевые ранения. Уцелеть удалось лишь младенцу, который сейчас находится под присмотром врачей.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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Текслер и Чернятьев после массового убийства в Нязепетровске договорились выработать меры к снижению преступлений против детей в области

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Теги: Алексей Текслер, Денис Чернятьев, массовое убийство,



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