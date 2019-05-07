Исхудавшую жену Мамаева сравнили с гуманоидом и посоветовали ей срочно поесть

Жена подсудимого футболиста Павла Мамаева Алана (31) напугала поклонников своей худобой. Женщина постоянно появляется в суде (очевидно, она будет там и 8 мая – на оглашении приговора Мамаеву и Кокорину), а также публикует фотографии в Instagram. Ее истощенность в сочетании с гранжевым макияжем и темной одеждой создает мрачный и болезненный образ. Подписчики высказываются, мол, Алане срочно надо поесть, иначе в суде она может упасть в обморок.

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Под одной из последних фотографий в блоге Аланы появились такие комментарии: "Лицо гуманоида", "Как зомби!", "Алана вы на диете !?", "Стала на мумию похожа", "Срочно поесть", "Это излишняя худоба вызывает страх за здоровье, у многих наверное...( Но это неотъемлемая часть ее Безумной красоты!". Многие сравнивают жену футболиста с Анджелиной Джоли, которая одевается похожим образом и при этом, по слухам, весит меньше 40 кг.

Напомним, приговор друзьям-футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет вынесен 8 мая. Прокурор просит посадить в тюрьму Кокорина – на полтора года, Мамаева – на год и пять месяцев.