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Армия и ВПК За рубежом

Боевики дважды за сутки обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Боевики 6 мая дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Обстрелы были совершены с восточного направления, где находятся территории, контролируемые боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением беспилотника, передает Regnum. Обстрелы были отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений нет.

Напомним, в прошлом году произошло массовое нападение на авиабазу Хмеймим. Боевики при этом использовали самодельные дроны с кустарными минами. Атака была отбита российскими военными, все беспилотники были уничтожены.

В Минобороны тогда сообщили, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу, не имели возможности возникнуть в кустарных условиях - они появились лишь с задействованием специалистов из стран, производящих и применяющих устройства такого типа.

Позже сообщалось о новых атаках беспилотника на российскую авиабазу Хмеймим.

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Боевики дважды за сутки обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

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Теги: сирия, хмеймим, боевики



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