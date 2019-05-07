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"Вкладываем душу и любовь". Студенты радиофака "обновили" памятник Попову в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студенты радиофака Уральского федерального университета начали отмечать традиционный праздник "День радио" с помывки памятника Попову. По словам активистов, такая инициатива возникает у студентов сама, ведь для них очень важно таким образом отдать дань отцу-основателю радио, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего для помывки памятника потребовалось 40 литров воды и несколько бутылок моющего средства. Активисты привели в порядок сам монумент и территорию парка рядом с ним.

"Архитектор очень хорошо продумал идею памятника, при помывке удобно держаться за воротник", - прокричал с постамента студент.

памятник Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

помывка памятника Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам студентки 4 курса Кристины, уже 20 лет праздник 7 мая начинается традиционно.

"Собираемся с ребятами, чтобы приукрасить памятник. Также устраиваем концерты и шествия. Для меня это всё важно. Мы отдаём Попову дань и уважение, ведь он изобрёл радио", - добавила она.

Сегодня на помывке присутствуют также и первокурсники, которые решили попробовать свои силы.

памятник Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

"Этой традиции уже много лет. Для меня это мероприятие стало очень тёплым и трепетным, а Попов стал маячком. Обновление памятника - одна из важных традиций в нашем празднике. Мы вкладываем душу и любовь. Хочется убрать пыль и подарить памятнику новую жизнь", - сказала студентка 3 курса РТФ Анна.

памятник Попову, студенты(2019)|Фото: Накануне.RU

помывка памятника Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

Днем праздничные мероприятия продолжатся в стенах университета. Выпускники радиофака встретятся с преподавателями, а студенты представят собственные разработки, реализованные в проектном обучении. Также будущие радисты сыграют в шахматы, настольный теннис, дартс, посоревнуются в армрестлинге.

Праздничное шествие студентов к памятнику Попову начнется в 20.30 от площади Кирова. Колонна с традиционными кричалками пройдет по пешеходной части проспекта Ленина.

Репетиции парада победы студенты не помешают. Их встретят выпускники радиофака, творческие коллективы университета и оркестр. Завершится торжественная часть концертом.

памятник Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

помывка памятника Попову(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Вкладываем душу и любовь". Студенты радиофака "обновили" памятник Попову в Екатеринбурге

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Теги: памятник Попову, студенты, Екатеринбург



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