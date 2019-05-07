07 Мая 2019
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Политика В России

Глава Минприроды сообщил о планах ограничить продажу пластиковой посуды

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство готовится к введению ограничения на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Министерство поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика, пояснил он.

По словам министра, "готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", передает РИА Новости.

В апреле министр не исключил, что Россия может отказаться от использования одноразового пластика. Но, по его словам, "к таким решениям нужно быть готовым".

Добавим, что от использования одноразового пластика постепенно отказываются во всем мире. В марте Европарламент одобрил закон, запрещающий с 2021 года продажу одноразовой пластиковой посуды.

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Глава Минприроды сообщил о планах ограничить продажу пластиковой посуды

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Теги: дмитрий кобылкин, пластиковая посуда



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