07 Мая 2019
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Общество В России

Половина россиян с трудом представляет себе жизнь без интернета

Почти половина россиян (48%) испытает серьезные проблемы, если интернет вдруг исчезнет. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, сегодня 84% наших соотечественников периодически используют всемирную сеть. 69% выходят в сеть ежедневно, еще 13% - несколько раз в неделю или месяц и только 2% - крайне редко.

Ядро российской интернет-аудитории – молодежь. 99% опрошенных в возрасте 18-24 лет пользуются интернетом ежедневно. Также интернетом пользуются 78% тех, кто относит себя к высокообразованным и 73% материально обеспеченных. Кроме того, пользователями сети являются более трех четвертей москвичей, петербуржцев и жителей миллионников (по 78%).

В то же время 16% россиян вообще не выходят в сеть.

Если интернет вдруг исчезнет, для 48% опрошенных это будет серьезным испытанием. Впрочем, для 24% россиян это ничего не изменит, еще 27% крайне слабо ощутят изменения.

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Половина россиян с трудом представляет себе жизнь без интернета

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Теги: вциом, россияне, опрос, интернет, выход в сеть



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