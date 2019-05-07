В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на ремонт прилегающей территории исторического музея

В УФАС пожаловались на аукцион по ремонту прилегающей территории исторического музея Южного Урала с начальной стоимостью 20,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Жалобы поступили от компаний из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В результате приостановлено заключение контракта.

Заявители считают, что заказчик при проведении данной закупки нарушил Закон о контрактной системе. Так, в документации содержится информацию о применяемых при выполнении работ конструкциях и материалах с указанием товарного знака без слов "или эквивалент". Кроме того, не установлены дополнительные требования к участникам, которые предъявляются при проведении закупок отдельных видов товаров, работ и услуг.

Рассмотрение жалоб назначено на 7 мая.