Прокурор ХМАО в 2018 году заработал больше, чем в 2017-ом

В Югре прокуроры разных уровней отчитались о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 2018 г. прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин заработал 5,3 млн руб., что немного больше доходов за 2017 г. – тогда он задекларировал сумму в 5 млн руб. В собственности прокурора – участок (1 тыс. 46 кв. м), гараж (59,4 кв. м) и нежилой дом (54,7 кв. м). В пользовании – квартира (83,3 "квадрата").

Первый заместитель Ботвинкина, Игорь Меньшиков, заработал даже больше начальника – он отчитался о заработке в 5,7 млн руб. Самый маленький годовой доход – у прокурора Нижневартовского района Сергей Филипенко. Он, судя по декларации, заработал в ушедшем году 2,1 млн руб.