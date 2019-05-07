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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Свердловское УФАС обнаружило нарушения в деятельности "Спецавтобазы" по "мусорной реформе"

В Свердловской области в отношении регионального оператора ЕМУП "Спецавтобаза" возбуждено дело. Нарушения обнаружила антимонопольная служба.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, в ходе проверки были проанализированы торги по отбору регионального оператора, а также торги на оказание услуг по транспортированию твердых бытовых отходов на территории Среднего Урала.

О том, какие нарушения могли быть обнаружены в деятельности "Спецавтобазы" и о предстоящей проверке антимонопольного ведомства Накануне.RU уже подробно рассказывало.

По закону конкурс должен проводиться в рамках федерального закона №44. Как выяснили в УФАС, региональный оператор без наличия предусмотренных законом оснований разместил информацию о торгах и их проведении во вкладке "Главная/223-ФЗ/Расширенный поиск", что может рассматриваться, как намерение скрыть информацию о проводимых торгах с целью ограничить круг участников аукциона. В итоге единственным участником, и, как следствие, лицом, с которым ЕМУП "Спецавтобаза" были заключены договоры, стало ООО "Транссервис".

ФАС России, УФАС, антимонопольная служба(2016)|Фото: УФАС

Как отмечают в антимонопольной службе, основная часть затрат в тарифе "Спецавтобазы" (73,35%) приходится на транспортировку ТКО, которую оказывает "Транссервис" со средней расчетной стоимостью 426,25 руб./куб.м., тогда как средняя расчетная стоимость транспортировки ТКО, учтенная в едином тарифе другого оператора (ООО "Компания "Рифей"), составляет 317,2 руб./куб.м.

По результатам проверки приказом Свердловского УФАС России в отношении ЕМУП "Спецавтобаза" возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, что выразилось в применении несоответствующего способа информационного обеспечения торгов, по итогам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Напомним, сегодня, 7 мая, Екатеринбург посетит генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он проведет совещание по экологии, ожидается, что на нем обсудят обоснованность мусорных тарифов в регионах УрФО.

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Свердловское УФАС обнаружило нарушения в деятельности "Спецавтобазы" по "мусорной реформе"

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Теги: УФАС, Спецавтобаза, мусор, тарифы



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