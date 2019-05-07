Юной звезде "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Юной звезде "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал

Юной звезде сериала "Игра престолов" Бэлле Рэмси (16) родители запрещают смотреть ее же шоу.

Внимание! Текст содержит спойлер третьего эпизода восьмого сезона!

Бэлла сыграла героическую крошку Лианну Мормонт, не знающую страха и ведущую за собой армию северных мужчин. Однако, как рассказала девушка в интервью Daily Star, со стороны она себя не видела. "Я, наверное, посмотрю все это, когда мне исполнится 18 лет", - грустно рассказывает актриса.

"Даже во время просмотра тех немногих эпизодов, которые мне разрешили посмотреть, мама и папа просто стояли передо мной, чтобы закрыть мне глаза, если на экране будет что-то совсем уж ужасное", - призналась Рэмси. Впрочем, "добрые" родители разрешили Бэлле посмотреть, как ее героиня погибает в третьем эпизоде последнего сезона.

Лианна Мормонт полюбилась зрителям с первого появления в сериале. Маленькая, но суровая девочка буквально влюбила в себя. "Одна Лианна Мормонт была куда полезнее Джона, Дени и их драконов вместе взятых в битве за Винтерфелл", - пишут пользователи после просмотра новых серий.

Кстати, изначально авторы планировали появление Лианны Мормонт только в одном маленьком эпизоде. Но когда на съемочной площадке появилась харизматичная Бэлла, шоураннеры поняли: она должна стать героическим персонажем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юной звезде "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бэлла рэмси, лианна мормонт, спойлер, игра престолов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 116

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети