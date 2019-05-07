Юной звезде "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал

Юной звезде сериала "Игра престолов" Бэлле Рэмси (16) родители запрещают смотреть ее же шоу.

Внимание! Текст содержит спойлер третьего эпизода восьмого сезона!

Бэлла сыграла героическую крошку Лианну Мормонт, не знающую страха и ведущую за собой армию северных мужчин. Однако, как рассказала девушка в интервью Daily Star, со стороны она себя не видела. "Я, наверное, посмотрю все это, когда мне исполнится 18 лет", - грустно рассказывает актриса.

"Даже во время просмотра тех немногих эпизодов, которые мне разрешили посмотреть, мама и папа просто стояли передо мной, чтобы закрыть мне глаза, если на экране будет что-то совсем уж ужасное", - призналась Рэмси. Впрочем, "добрые" родители разрешили Бэлле посмотреть, как ее героиня погибает в третьем эпизоде последнего сезона.

Лианна Мормонт полюбилась зрителям с первого появления в сериале. Маленькая, но суровая девочка буквально влюбила в себя. "Одна Лианна Мормонт была куда полезнее Джона, Дени и их драконов вместе взятых в битве за Винтерфелл", - пишут пользователи после просмотра новых серий.

Кстати, изначально авторы планировали появление Лианны Мормонт только в одном маленьком эпизоде. Но когда на съемочной площадке появилась харизматичная Бэлла, шоураннеры поняли: она должна стать героическим персонажем.