СМИ озвучили главную версию авиакатастрофы в Шереметьево

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов при посадке лайнера, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, ранее в СКР назвали основные версии произошедшего. В их числе - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Процесс приземления был затруднен из-за отказавшей автоматики, сообщили источники издания.

Специалисты полагают, что пилоты не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к "отскокам" самолета по ВПП. Из-за них некоторые пассажиры SSJ-100 получили травмы и не смогли быстро покинуть воздушное судно.

Кроме того, летчики не выработали топливо, из-за чего Superjet садился с максимальной массой. Самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, что привело к "жесткой посадке" и воспламенению.

По данным издания, следствие проверяет и работу наземных служб - возможно, они не оперативно отреагировали на сообщения о ЧП в аэропорту.

SSJ-100 экстренно приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После аварийной посадки воздушное судно сгорело.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек. Всего на борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Сообщалось, что параметрический самописец лайнера SSJ-100 получил серьезные повреждения. При этом звуковой "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии. С "черных ящиков" скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа вся полетная информация. Предварительный отчет будет готов в течение 30 дней.