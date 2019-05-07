В Перми на год дисквалифицировали бывшего главврача МСЧ №6

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила как осуществляются закупки в медико-санитарной части №6, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Надзорное ведомство установило, что в прошлом году был нарушен установленный законом 30-дневный срок оплаты исполненных контрактов и договоров на поставку лекарств, заключенных с предпринимателями. По некоторым контрактам деньги до сих пор не выплачены Аналогичные нарушения главврач допустил и в 2017 г., за что был привлечен по постановлению прокурора района к штрафу.

Из-за повторно допущенного нарушения в отношении главврача было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ. В мировом суде должностное лицо, исполнявшее обязанности главврача в указанный период времени было признано виновным. Назначено административное наказание в виде дисквалификации на право замещать должность главного врача сроком на год.

Имя главврача надзорное ведомство не раскрывает. По информации "Ъ", с 2016 года у МСЧ №6 сменилось четыре руководителя. В 2017 году учреждением руководил Андрей Лебедев.