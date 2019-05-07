В Хакасии на территории 30 га горит федеральный заказник

В Хакасии горит федеральный заказник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника "Хакасский", сегодня, 7 мая, поступила информация о пожаре на территории государственного природного заказника федерального значения "Позарым". Возгорание было зафиксировано в ходе авиамониторинга на землях лесного фонда, в устье ручья Чарлы-Хол.

"Предварительная площадь возгорания составляет 30 га. Очаг находится в 40 км пешего хода от перевала Саянский. Инспекция заповедника "Хакасский" мобилизует дополнительные ресурсы и планирует выдвинуться на место возгорания", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд вынес приговор по уголовному делу о гибели людей при пожарах в Хакасии в 2015 году. Виновных освободили от наказания.