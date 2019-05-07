07 Мая 2019
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Общество За рубежом

Принц Гарри рассказал, как прошли роды Меган Маркл

Принц Гарри (34) рассказал о родах своей супруги, актрисы Меган Маркл (37).
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Спустя несколько часов после рождения наследника, внук королевы Великобритании вышел к журналистам и поделился с ними впечатлениями о новом опыте.

Сын герцога и герцогини Сассекских появился на свет в половине шестого утра в понедельник, 6 мая. Его вес при рождении составил 3,3 кг.

Общаясь с журналистами, Гарри рассказал, что ребенок "немного припозднился", при этом новоиспеченные родители до сих пор выбирают имена. Также он признался, что спал всего два часа, но это явно не повлияло на его настроение. Заявление принц сделал в Виндзоре – теперь здесь располагается резиденция и жилье Сассексов. "Я очень рад сообщить, что у нас с Меган сегодня родился сын, абсолютно здоровый мальчик. Малыш и мама справились на отлично. Это был самый удивительный опыт, который я когда-либо мог себе представить. То, что происходит с женщиной в момент родов – непостижимо, мы очень взволнованы и благодарны за поддержку", - с улыбкой говорил принц.

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Во время беременности Меган часто выходила в свет с мужем

В среду пара собирается сделать еще одно заявление для прессы, как ожидается, именно тогда публике и покажут первые фотографии мальчика.

В виндзорский коттедж Фрогмор, где теперь живут Сассексы, приехала мать Меган Дория Рагланд. А вот отец герцогини Томас Маркл, находящийся в конфликте с королевской семьей, остался в США. Тем не менее, через прессу он поздравил дочь: "Я очень рад слышать, что у матери и ребенка все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родится в британской королевской семье, я уверен, что он будет служить короне и народу Британии с достоинством и честью".

Новорожденный мальчик стал восьмым правнуком 93-летней Елизаветы II и четвертым внуком наследника престола принца Уэльского. Он будет седьмым в очереди на британский престол, другими словами, трон ему не светит.

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Принц Гарри рассказал, как прошли роды Меган Маркл

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Теги: принц гарри, меган маркл, родился мальчик, британская королевская семья



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