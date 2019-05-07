Собчак заявила, что "государство" навязало "Аэрофлоту" покупку "Суперджетов"

Телеведущая Ксения Собчак (37), которая не раз признавалась в любви "Аэрофлоту", а во время недавних событий в Шереметьево ни разу не упомянула название перевозчика у себя в Telegram-канале, призвала "никогда не летать на SSJ-100.

"Ужасная трагедия, сил всем тем, кто потерял вчера родных и близких. Невозможно смотреть эти видео и читать новости.... И еще. Никогда не летайте Su superjet. Никогда. Люди, немного знакомые с тем, как одобрялся этот проект, давно знают, что нельзя. И вы знайте. P.S. Компании Аэрофлот был навязан государством контракт по покупке СухогоСуперджета. В рыночных условиях никогда бы их покупать не стали. И заметьте, аэрофлот не ставит их на стратегически важные направления никогда, тк это бесконечные мелкие поломки и замены самолетов", - пишет Собчак в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Между тем, накануне в Следственном комитете России назвали основные предполагаемые причины произошедшего – это недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Так что назвать единственной и главной причиной "неисправность Суперджета" нельзя.

Напомним, в результате жесткой аварийной посадки самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.