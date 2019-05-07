07 Мая 2019
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Общество За рубежом

Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью. Звезда не стала уточнять ни пол, ни вес ребенка, зато опубликовала в Instagram фото с мужем и младенцем. Также она написала: "Наш королевский ребенок родился", очевидно, проводя аналогию с родами Меган Маркл, которая тоже накануне впервые стала мамой.

У Эми была очень тяжелая беременность. Сначала ее мучил токсикоз, а затем Шумер устроила целое шоу из гипермезиса, который сопровождал ее почти всю беременность. Для гипермезиса характерны такие симптомы как сильная тошнота, рвота, ощущение слабости. Согласно статистике, такая сильная форма токсикоза беременных случается только у одного процента будущих мам. Актрису уже несколько раз госпитализировали, она отменяла концерты.

Впрочем, это не помешало Шумер устраивать провокации. Например, голую фотосессию в парке на девятом месяце. Предвидя негативные комментарии, Шумер написала под фотосетом в Instagram: "Не могу дождаться, когда критики из числа белых мужчин начнут высказываться о моей особенной беременности!".

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Эми вышла замуж в прошлом году, всего через три месяца после знакомства с будущим супругом, поваром Крисом Фишером. И еще через несколько месяцев выяснилось, что она ждет ребенка. По признанию Шумер, ее супруг имеет расстройство аутистического характера – синдром Аспергера.

Шумер – крайне противоречивая персона. С одной стороны, она олицетворяет все новейшие феминистические течения: борется за права женщин, рассказывает о бодипозитиве, признается, что пережила сексуальное насилие, ходит на митинги (на одном из последних ее даже задержали).

Но при этом Эми не нравится, когда ее относят к "пышным дамам" или критикуют за отсутствие самоиронии. Но больше всего зрителей возмущает жадность актрисы, позиционирующей себя как стендап-комика. То за большие деньги Шумер дает совсем короткие концерты, то просит заоблачные гонорары.

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Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

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Теги: эми шумер, беременность и роды, материнство, первенец



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